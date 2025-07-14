Германия получила "очень позитивные сигналы" из США по Patriot для Украины

В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США по Patriot для Украины. Речь идет о продаже систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Германии, которого цитирует Sky News.

"Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", - сказал спикер МИД.

Стоит отметить, что сегодня, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус поехал в Вашингтон с официальным визитом. В США он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Как ранее сообщалось, важной темой их переговоров будет организация дальнейшей поддержки Украины для борьбы с российской агрессией.