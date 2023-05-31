Німеччина оголосила про закриття чотирьох консульств Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств Росії в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Росія ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.
Посольство Німеччини у Москві назвало такий крок ескалацією та пообіцяло відповісти.
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