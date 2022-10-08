Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає танки

Німеччина оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ танки із Греції та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міністр додала, що перед загрозою безпеки, що зросла, Німеччина також створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у разі потреби.

Крім того, Ламбрехт наголосила, що країнам НАТО необхідно працювати над зміцненням своєї оборони.

Вона пообіцяла, що Україна отримає систему ППО IRIS-T, і загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

Про додатковий пакет військової допомоги для України оголосила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччині слід взяти зобов'язання щодо зміцнення української системи протиповітряної оборони.

Також ми раніше писали, що Німеччина планує передати Україну чотири системи ППО IRIS-T та дві РСЗВ MARS II.

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