Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ: пакет включает в себя танки

О дополнительном пакете военной помощи для Украины объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

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Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.