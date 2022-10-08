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Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ: пакет включает в себя танки

Фото: Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия объявила о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О дополнительном пакете военной помощи для Украины объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

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Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германии следует взять обязательства по укреплению украинской системы противовоздушной обороны.

Также мы ранее писали, что Германия планирует передать Украину четыре системы ПВО IRIS-T и две РСЗО MARS II.

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