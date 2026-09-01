Німеччина офіційно звинуватила РФ в атаці на аеропорт Лейпцига і закриває консульство

За словами Добріндта, використані засоби для нападу на німецький аеропорт повністю відповідають схемі російських операцій, які РФ проводить у Європі та під час війни проти України.

"Ми дійшли висновку, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку в Лейпцигу. Засоби, використані для вчинення акту "саботажу в Лейпцигу", відомі з інших гібридних операцій, що проводяться Росією, та її війни проти України. Спроба нападу на аеропорт Лейпцига 4 серпня відповідає сформованій схемі російських гібридних операцій у Європі", - сказав Добріндт.

Глава МВС країни підкреслив, що це була спланована операція, за якою стоять безпосередньо росіяни.

Вадефуль назвав інцидент частиною агресивних дій РФ проти всієї Європи. Він підкреслив, що дії Росії "вписуються в довгу низку спроб дестабілізації, дезінформації, погроз, саботажу та агресії, спрямованих проти Європи".

Закриття консульства

У зв'язку з гібридною операцією уряд Німеччини ухвалив рішення про закриття російського генерального консульства у місті Бонн до 18 вересня. Крім того, німецька сторона повністю розриває договір щодо функціонування установи "Російський дім" у Берліні.

Німеччина також запроваджує суворіший контроль за в'їздом росіян до країни та посилює тиск на російський "тіньовий флот". Безпосередньо під час пресконференції було оголошено, що через атаку на аеропорт до МЗС Німеччини викликали російського посла.

Нові санкції та розширення списків

Німецька влада також ухвалила рішення розширити перелік осіб, які перебуватимуть під особливим наглядом у зв'язку з гібридними загрозами.

Окрім цього, Берлін запропонує ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до організації та проведення подібних гібридних атак на території європейських держав.

Дрони в аеропорту Лейпцига

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня, в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.