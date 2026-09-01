Германия официально обвинила РФ в атаке на аэропорт Лейпцига и закрывает консульство

По словам Добриндта, использованные средства для нападения на немецкий аэропорт полностью соответствуют схеме российских операций, проводимых РФ в Европе и во время войны против Украины.

"Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге. Средства, использованные для совершения акта "саботажа в Лейпциге", известны из других проводимых Россией гибридных операций и ее войны против Украины. Попытка нападения на аэропорт Лейпцига 4 августа отвечает сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе", - сказал Добриндт.

Глава МВД страны подчеркнул, что это была спланированная операция, за которой стоят непосредственно россияне.

Вадефуль назвал инцидент частью агрессивных действий РФ против всей Европы. Он подчеркнул, что действия России "вписываются в долгий ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы".

Закрытие консульства

В связи с гибридной операцией правительство Германии приняло решение о закрытии российского генерального консульства в городе Бонн до 18 сентября. Кроме того, немецкая сторона полностью расторгает договор о функционировании учреждения "Русский дом" в Берлине.

Германия также вводит более строгий контроль за въездом россиян в страну и усиливает давление на российский "теневой флот". Непосредственно во время пресс-конференции было объявлено, что из-за атаки на аэропорт в МИД Германии вызвали российского посла.

Новые санкции и расширение списков

Немецкие власти также приняли решение расширить перечень лиц, находящихся под особым наблюдением в связи с гибридными угрозами.

Кроме того, Берлин предложит ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к организации и проведению подобных гибридных атак на территории европейских государств.

Дроны в аэропорту Лейпцига

Напомним, в ночь на 5 августа, в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.