Німеччина обговорює створення фонду для посилення оборони та допомоги Україні, - Bloomberg

Німеччина обговорює створення нового фонду для збільшення військових витрат і підтримки України на тлі зростаючих загроз. Влада розглядає кілька варіантів фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами (СДПН) з метою оперативного схвалення спеціального пакета витрат на оборону на суму до 200 мільярдів євро (210 мільярдів доларів США).

Цей крок спрямований на зміцнення обороноздатності країни в умовах російської агресії, повідомило джерело.

У рамках переговорів розглядаються три ключові варіанти: створення нового фонду, розширення існуючого на 100 млрд євро або адаптація боргового гальма для збільшення витрат на оборону і допомогу Україні.

Ці заходи спрямовані на обхід суворих обмежень на державні запозичення, які гальмують можливість виділення коштів для потреб армії.

Однак будь-яке з цих рішень потребуватиме супербільшості у дві третини голосів у парламенті, що ускладнює завдання в умовах політичної нестабільності, коли маргінальні партії блокують подібні ініціативи.

Фінансування військових витрат

Мерц, який обіцяв збільшити військові інвестиції, зіткнувся з труднощами після виборів, де партії, що становлять більшість, не мають необхідної кількості голосів для пом'якшення конституційних обмежень. Одним із можливих рішень є проведення голосування за новим пакетом до початку роботи нового парламенту, що дасть змогу уникнути додаткових політичних перешкод.

Водночас, на міжнародній арені обговорюється необхідність додаткової підтримки України. Нещодавні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо врегулювання конфлікту в Україні поставили Німеччину перед необхідністю прискореного реагування на глобальні виклики.

СДПН і Християнсько-демократичний союз (ХДС) розглядають кілька варіантів фінансування військових витрат, однак політична нестабільність і можливість відмови від зміни конституції роблять ці обговорення ще більш напруженими.

Незабаром очікуються телефонні переговори з лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем, а також початок коаліційних переговорів після регіональних виборів у Гамбурзі. У разі успішних переговорів, Німеччина могла б схвалити зміни, які підтримають її стратегічне лідерство в Європі.

Наразі вся увага зосереджена на тому, чи зможуть німецькі політичні сили домовитися про необхідне рішення в умовах глобальної політичної нестабільності.