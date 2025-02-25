Германия обсуждает создание фонда для усиления обороны и помощи Украине, - Bloomberg

Германия обсуждает создание нового фонда для увеличения военных расходов и поддержки Украины на фоне растущих угроз. Власти рассматривают несколько вариантов финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами (СДПГ) с целью оперативного одобрения специального пакета расходов на оборону на сумму до 200 миллиардов евро (210 миллиардов долларов США).

Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии, сообщил источник.

В рамках переговоров рассматриваются три ключевых варианта: создание нового фонда, расширение существующего на 100 млрд евро или адаптация долгового тормоза для увеличения расходов на оборону и помощь Украине.

Эти меры направлены на обход строгих ограничений на государственные заимствования, которые тормозят возможность выделения средств для нужд армии.

Однако любое из этих решений потребует супербольшинства в две трети голосов в парламенте, что усложняет задачу в условиях политической нестабильности, когда маргинальные партии блокируют подобные инициативы.

Финансирование военных расходов

Мерц, который обещал увеличить военные инвестиции, столкнулся с трудностями после выборов, где партии, составляющие большинство, не имеют необходимого количества голосов для смягчения конституционных ограничений. Одним из возможных решений является проведение голосования по новому пакету до начала работы нового парламента, что позволит избежать дополнительных политических препятствий.

В то же время, на международной арене обсуждается необходимость дополнительной поддержки Украины. Недавние переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине поставили Германию перед необходимостью ускоренного реагирования на глобальные вызовы.

СДПГ и Христианско-демократический союз (ХДС) рассматривают несколько вариантов финансирования военных расходов, однако политическая нестабильность и возможность отказа от изменения конституции делают эти обсуждения еще более напряженными.

Вскоре ожидаются телефонные переговоры с лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем, а также начало коалиционных переговоров после региональных выборов в Гамбурге. В случае успешных переговоров, Германия могла бы одобрить изменения, которые поддержат ее стратегическое лидерство в Европе.

Сейчас все внимание сосредоточено на том, смогут ли немецкие политические силы договориться о необходимом решении в условиях глобальной политической нестабильности.