Німеччина - не нова Угорщина. Шольц пояснив затримку з санкціями проти РФ

Нагадаємо, 12 червня брюссельський журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС не змогли дійти згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ. І причина, за його словами, була в позиції Німеччини.

Посли ЄС мали продовжити пошук консенсусу у п'ятницю, 14 червня, але знову не дійшли згоди через Берлін.

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