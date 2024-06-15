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Німеччина - не нова Угорщина. Шольц пояснив затримку з санкціями проти РФ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін затягує рішення ЄС про нові санкції проти Росії за її агресію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними дипломатичних джерел Politico, в ЄС йдуть переговори щодо нового пакету санкцій проти Росії, який має включати заборону на реекспорт російського скрапленого газу через 

Водночас німецький канцлер відповів на порівняння Німеччини з Угорщиною, яка зазвичай створює перешкоди для нових санкційних пакетів ЄС, щоб пом'якшити їх на користь Росії.

Нагадаємо, 12 червня брюссельський журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС не змогли дійти згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ. І причина, за його словами, була в позиції Німеччини.

Посли ЄС мали продовжити пошук консенсусу у п'ятницю, 14 червня, але знову не дійшли згоди через Берлін.

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Олаф ШольцСанкції проти РосіїРосійська Федерація