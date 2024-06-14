Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст
Німеччина у п'ятницю, 14 червня, знову заблокувала затвердження країнами-членами Європейського союзу 14-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Сьогодні мала бути досягнута домовленість, але Німеччина все ще не готова дати "зелене світло", - повідомив журналіст.
За його словами, переговори продовжаться наступного тижня.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії.
Влдночас у середу, 12 червня, країни-члени Європейського союзу не дійшли згоди щодо 14-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу перешкодою була не Угорщина, а Німеччина.
Сьогодні посли ЄС знову обговорювали новий пакет санкцій, однак знову не затвердили.
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