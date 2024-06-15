Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ

Напомним, 12 июня брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против РФ. И причина, по его словам, была в позиции Германии.

Послы ЕС должны были продолжить поиск консенсуса в пятницу, 14 июня, но снова не пришли к согласию из-за Берлина.

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