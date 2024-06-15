RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин затягивает решение ЕС о новых санкциях против России за ее агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным дипломатических источников Politico, в ЕС идут переговоры о новом пакете санкций против России, который должен включать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа через

В то же время, немецкий канцлер ответил на сравнение Германии с Венгрией, которая обычно создает препятствия для новых санкционных пакетов ЕС, чтобы смягчить их в пользу России.

Напомним, 12 июня брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против РФ. И причина, по его словам, была в позиции Германии.

Послы ЕС должны были продолжить поиск консенсуса в пятницу, 14 июня, но снова не пришли к согласию из-за Берлина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцСанкции против РоссииРоссийская Федерация