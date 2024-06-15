Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин затягивает решение ЕС о новых санкциях против России за ее агрессию в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным дипломатических источников Politico, в ЕС идут переговоры о новом пакете санкций против России, который должен включать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа через
В то же время, немецкий канцлер ответил на сравнение Германии с Венгрией, которая обычно создает препятствия для новых санкционных пакетов ЕС, чтобы смягчить их в пользу России.
Напомним, 12 июня брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против РФ. И причина, по его словам, была в позиции Германии.
Послы ЕС должны были продолжить поиск консенсуса в пятницу, 14 июня, но снова не пришли к согласию из-за Берлина.
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