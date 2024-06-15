Німеччина - не нова Угорщина. Шольц пояснив затримку з санкціями проти РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін затягує рішення ЄС про нові санкції проти Росії за її агресію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними дипломатичних джерел Politico, в ЄС йдуть переговори щодо нового пакету санкцій проти Росії, який має включати заборону на реекспорт російського скрапленого газу через європейські термінали. Але Німеччина виступає проти цього.

В інтерв’ю виданням Axel Springer на полях саміту G7 Шольц пояснив, що пакет "не заблокований" і що країни ЄС "обговорюють деталі".

"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і водночас переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійські країни або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом", - сказав німецький канцлер.

Шольц додав, що, на його думку, новий санкційний пакет ЄС буде узгоджено незабаром, оскільки "це питання практичне, а не принципове".

Водночас німецький канцлер відповів на порівняння Німеччини з Угорщиною, яка зазвичай створює перешкоди для нових санкційних пакетів ЄС, щоб пом'якшити їх на користь Росії.