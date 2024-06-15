Німеччина - не нова Угорщина. Шольц пояснив затримку з санкціями проти РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін затягує рішення ЄС про нові санкції проти Росії за її агресію щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними дипломатичних джерел Politico, в ЄС йдуть переговори щодо нового пакету санкцій проти Росії, який має включати заборону на реекспорт російського скрапленого газу через європейські термінали. Але Німеччина виступає проти цього.
В інтерв’ю виданням Axel Springer на полях саміту G7 Шольц пояснив, що пакет "не заблокований" і що країни ЄС "обговорюють деталі".
"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і водночас переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійські країни або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом", - сказав німецький канцлер.
Шольц додав, що, на його думку, новий санкційний пакет ЄС буде узгоджено незабаром, оскільки "це питання практичне, а не принципове".
Водночас німецький канцлер відповів на порівняння Німеччини з Угорщиною, яка зазвичай створює перешкоди для нових санкційних пакетів ЄС, щоб пом'якшити їх на користь Росії.
"Так, це чудова фраза, але це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення", - наголосив він.
Нагадаємо, 12 червня брюссельський журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС не змогли дійти згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ. І причина, за його словами, була в позиції Німеччини.
Посли ЄС мали продовжити пошук консенсусу у п'ятницю, 14 червня, але знову не дійшли згоди через Берлін.
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