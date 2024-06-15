Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин затягивает решение ЕС о новых санкциях против России за ее агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным дипломатических источников Politico, в ЕС идут переговоры о новом пакете санкций против России, который должен включать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа через европейские терминалы. Но Германия выступает против этого.

В интервью изданием Axel Springer на полях саммита G7 Шольц объяснил, что пакет "не заблокирован" и что страны ЕС "обсуждают детали".

"Речь идет о том, как мы можем убедиться, что немецкая экономика может осуществлять свою деятельность и одновременно убедиться, что товары, доставляемые где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем", - сказал немецкий канцлер.

Шольц добавил, что, по его мнению, новый санкционный пакет ЕС будет согласован скоро, поскольку "этот вопрос практический, а не принципиальный".

В то же время, немецкий канцлер ответил на сравнение Германии с Венгрией, которая обычно создает препятствия для новых санкционных пакетов ЕС, чтобы смягчить их в пользу России.