ua en ru
Сб, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ

Суббота 15 июня 2024 17:29
UA EN RU
Германия - не новая Венгрия. Шольц объяснил задержку с санкциями против РФ Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин затягивает решение ЕС о новых санкциях против России за ее агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным дипломатических источников Politico, в ЕС идут переговоры о новом пакете санкций против России, который должен включать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа через европейские терминалы. Но Германия выступает против этого.

В интервью изданием Axel Springer на полях саммита G7 Шольц объяснил, что пакет "не заблокирован" и что страны ЕС "обсуждают детали".

"Речь идет о том, как мы можем убедиться, что немецкая экономика может осуществлять свою деятельность и одновременно убедиться, что товары, доставляемые где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем", - сказал немецкий канцлер.

Шольц добавил, что, по его мнению, новый санкционный пакет ЕС будет согласован скоро, поскольку "этот вопрос практический, а не принципиальный".

В то же время, немецкий канцлер ответил на сравнение Германии с Венгрией, которая обычно создает препятствия для новых санкционных пакетов ЕС, чтобы смягчить их в пользу России.

"Да, это отличная фраза, но это полная чушь. Мы хотим найти решение", - подчеркнул он.

Напомним, 12 июня брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против РФ. И причина, по его словам, была в позиции Германии.

Послы ЕС должны были продолжить поиск консенсуса в пятницу, 14 июня, но снова не пришли к согласию из-за Берлина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Санкции против России Российская Федерация
NEWS
Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак
Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом