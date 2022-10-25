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Германия скоро передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы, - Штайнмайер

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Киев, Вторник 25 октября 2022 22:28
Германия скоро передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы, - Штайнмайер Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия передаст Украине ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течении следующих дней они будут переданы Украине", - заявил Штайнмайер.

Он также напомнил, что Германия пообещала передать Украине четыре современных системы ПВО IRIS-T, одну из которых уже получили бойцы ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что 25 октября Штайнмайер приехал в Украину с официальным визитом.

Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых главы государств обсудили тему поставок оружия Украине.

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