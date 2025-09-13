ua en ru
Чорне море викинуло на пляж у Болгарії військовий дрон: перші деталі

Субота 13 вересня 2025 04:32
Фото: безпілотник на пляжі Бургаса (сайт Міністерства оборони Болгарії)
Автор: Марина Балабан

На пляж у болгарському місті Бургас викинуло з моря безпілотник. Військові ВМС Болгарії транспортували його на свою базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

Як розповіли у військовому відомстві, про безпілотний літальний апарат повідомили по телефону 112.

Після огляду виявилось, що він не містив вибухової речовини та не становив небезпеки.

З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована група транспортувала об'єкт до Військово-морської бази Бургас.

У липні під час шторму морську міну винесло на узбережжя в Одеській області, бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.

У серпні, як писало РБК-Україна, Україна запропонувала Болгарії долучитися до ініціативи з розмінування Чорного моря для забезпечення безпечного судноплавства.

У січні 2024 року Болгарія, Румунія та Туреччина об'єднали зусилля для створення спільної групи з розмінування в Чорному морі. Ця ініціатива спрямована на забезпечення безпеки судноплавства, особливо для експорту зерна з України.

