Німеччина направить до Румунії свої винищувачі, - Reuters

Атаки, що сталися всього за сотні метрів від румунського кордону, та уламки дронів, виявлені в Румунії, збільшили загрозу безпеці військового альянсу, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.

У вересні глава НАТО Єнс Столтенберг назвав російські удари поблизу кордону "дестабілізуючими", хоча не було жодних ознак того, що Росія мала намір завдати удару по члену НАТО.

Джерело у безпеці повідомило, що перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії. Вони будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци,

У минулому німецькі ВПС підтримували місію НАТО в Румунії. Альянс посилив свою військову присутність на східному фланзі після вторгнення Росії до України у 2022 році.

Реакція Румунії на удари російських дронів по Дунаю

Нагадаємо, невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

У відповідь Румунія почала переміщувати кошти ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною та додавати до цього району військові наглядові пункти та патрулі.

Ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючої стурбованості Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.