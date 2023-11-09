Германия направит в Румынию свои истребители, - Reuters

Атаки, произошедшие всего в сотнях метров от румынской границы, и обломки дронов, обнаруженные в Румынии, увеличили угрозу безопасности военного альянса, члены которого имеют обязательства по взаимной обороне.

В сентябре глава НАТО Йенс Столтенберг назвал российские удары вблизи границы "дестабилизирующими", хотя не было никаких признаков того, что Россия намеревалась нанести удар по члену НАТО.

Источник в безопасности сообщил, что первые из 80 немецких военных отправятся в Румынию. Они будут размещены на военной базе недалеко от Констанцы,

В прошлом немецкие ВВС поддерживали миссию НАТО в Румынии. Альянс усилил свое военное присутствие на восточном фланге после вторжения России в Украину в 2022 году.

Реакция Румынии на удары российских дронов по Дунаю

Напомним, вскоре после выхода 17 июля из соглашения по черноморскому зерну Москва начала атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная, явно пытаясь перекрыть основной альтернативный маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Среди целей были украинские порты Измаил и Рени, оба из которых расположены через Дунай от Румынии.

В ответ Румыния начала перемещать средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной и добавлять в этот район военные наблюдательные пункты и патрули.

Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и альянса НАТО тем, что война может перекинуться на ее территорию.