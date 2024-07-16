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Німеччина не надаватиме винищувачі Україні, в уряді пояснили причину

Вівторок 16 липня 2024 10:27
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Німеччина не надаватиме винищувачі Україні, в уряді пояснили причину Фото: Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не надаватиме винищувачі Україні, оскільки це потребуватиме тривалого навчання для українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, якого цитує EurActiv.

"Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, незалежно від того, хто взагалі буде в змозі поставити такі літаки. Навіть якщо винищувачі виглядають так схоже ззовні, вони дуже відрізняються в управлінні. Йдеться про тривале навчання", - заявив Гебештрайт.

Також зазначається, що у Німеччини немає жодного американського літака, оскільки їх Повітряні сили побудовані на базі винищувачів Eurofighter Typhoon.

Що передувало

Перед цим лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині Фрідріх Мерц закликав до посилення підтримки Києва з боку Берліну. Зокрема він підтримав передачу бойових літаків.

За словами Мерца, удари Росії по інфраструктурі України не можна взяти під контроль лише з землі.

Також він відзначив, що питання поставок бойових літаків Україні у багатьох країнах вже є "розв'язаним питанням", у зв'язку з чим Німеччина "не може залишатись осторонь".

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