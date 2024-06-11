Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту: куди підуть гроші

У Берліні була підписана гарантійна угода між німецькою та українською сторонами щодо залучення кредиту на суму 30,4 мільйона євро. Ці кошти від уряду ФРН будуть спрямовані через державний Німецький банк розвитку (KfW) на підвищення надійності енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Відповідну угоду підписав 10 червня від імені українського уряду глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Підписання відбулося у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників уряду Німеччини", - розповіли в міністерстві.

Зазначається, що кредитну угоду уклали голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники KfW - член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

Що передбачає угода

Термін кредитування становить 30 років, вказується в умовах, при цьому перші 10 років з них є пільговим періодом.

Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2% річних, розповіли в Мінфіні.

Спрямування грошей

За словами Кудрицького, отримані кредитні кошти буде направлено "на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні".

"Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі", - розповів глава правління "Укренерго".

Крім того, додав він, надане фінансування "допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога".

У Мінфіні зазначили, що загалом з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України від німецького уряду на бюджетну підтримку було залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро є грантовими коштами, та 0,3 млрд євро - кредитами.