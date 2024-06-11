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Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита: куда пойдут деньги

Вторник 11 июня 2024 02:09
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Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита: куда пойдут деньги Фото: Украина получит от Германии более 30 млн евро льготного кредита (mof.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Берлине подписали гарантийное соглашение между немецкой и украинской сторонами о привлечении кредита на сумму 30,4 миллиона евро. Эти средства от правительства ФРГ направят через государственный Немецкий банк развития (KfW) на повышение надежности энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Соответствующее соглашение подписал 10 июня от имени украинского правительства глава Минфина Сергей Марченко.

"Подписание состоялось в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерального директора по соседству и переговорам по расширению ЕС Герт-Яна Коопмана и представителей правительства Германии", - рассказали в министерстве.

Кредитное соглашение заключили председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители KfW - член правления Кристиан Лайбах и директор по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко.

Что предполагает соглашение

Срок кредитования составляет 30 лет, указывается в условиях, при этом первые 10 лет из них являются льготным периодом.

Процентная ставка за использование кредита составляет 2% годовых, рассказали в Минфине.

Направление денег

По словам Кудрицкого, полученные кредитные средства будут направлены "на реконструкцию одной из наших подстанций в западном регионе".

"После модернизации это будет высокотехнологичный автоматизированный объект, отвечающий требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети", - рассказал глава правления "Укрэнерго".

Кроме того, добавил он, предоставленное финансирование "поможет закупить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование для подстанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак врага".

В Минфине отметили, что всего с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины от немецкого правительства на бюджетную поддержку было привлечено 1,55 млрд евро, из которых 1,25 млрд евро являются грантовыми средствами, и 0,3 млрд евро - кредитами.

Напомним, около месяца назад стало известно, что Германия предоставит Украине грант на сумму 45 млн. евро для восстановления энергетики после российских атак.

Добавим, на днях в Минэнерго заявили, что Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 тысяч евро.

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