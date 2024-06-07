Естонія внесе ще 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України
Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро. Таким чином загальний внесок країни складе 450 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Як повідомляє Міненерго, крім внесків до фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.
Серед наданого обладнання - два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.
Як зазначили у міністерстві, загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 млн євро.
"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Фонд підтримки енергетики України
Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.
Загальна сума внесків становить понад 495 млн євро.
Нещодавно ми повідомляли, що Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро.
Окрім того, Німеччина надасть Україні грант на суму 45 млн євро для відновлення енергетики після російських атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.