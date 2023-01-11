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Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро: на що спрямують кошти

Фото: Німеччина спрямує ще 20 млн євро на допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німеччина передасть Україні ще 20 мільйонів євро допомоги - їх направлять на придбання терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства закордонних справ Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Харків заявила, що її країна профінансує покупку 10 тисяч наземних станцій Starlink. Третину з них передадуть ЗСУ.

"Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати захист Батьківщини та краще захищатися від атак Росії", - наголосили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

Вона заявила, що Збройні сили України можуть розраховувати на подальші поставки зброї від Німеччини.

Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.

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