Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро: на що спрямують кошти

Німеччина передасть Україні ще 20 мільйонів євро допомоги - їх направлять на придбання терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства закордонних справ Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Харків заявила, що її країна профінансує покупку 10 тисяч наземних станцій Starlink. Третину з них передадуть ЗСУ. "Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати захист Батьківщини та краще захищатися від атак Росії", - наголосили в МЗС Німеччини.