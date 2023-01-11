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Германия предоставит Украине 20 миллионов евро: на что направят средства

Фото: Германия направит еще 20 млн евро на помощь Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия передаст Украине еще 20 миллионов евро помощи – их направят на приобретение терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что ее страна профинансирует покупку 10 тысяч наземных станций Starlink. Треть из них передадут ВСУ.

"Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России", - подчеркнули в МИД Германии.

Напомним, что во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она стала первым членом кабинета министров Германии, посетившего восточную Украину с начала российской агрессивной войны.

Она заявила, что вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.

Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder . В то же время США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

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