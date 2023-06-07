Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло

Німеччина надає підтримку Україні з початку повномаштабного вторгнення РФ. Країна постачає обладнання та озброєння, які допомагають українцям стримувати російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.
Уряд Німеччини надав новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до останнього пакету допомоги ввійшла техніка, боєприпаси для систем ППО та інше.
увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.
Ми також писали, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема вони обговорили посилення української ППО.
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