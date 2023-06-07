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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Фото: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна поставляет оборудование и вооружение, которые помогают украинцам сдерживать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.

Дальнейшая помощь

вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.

Мы также писали, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили усиление украинского ПВО.

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