Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.







Дальнейшая помощь





































































































вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.

Мы также писали, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили усиление украинского ПВО.

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