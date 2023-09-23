Німеччина надала статус біженця 90 російським ухилянтам

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 3500 росіян призовного віку звернулися до уряду Німеччини щодо отримання притулку. На сьогодні задоволено лише 90 таких клопотань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) на цей час ухвалило рішення щодо більш ніж 1500 заяв громадян Росії.

При цьому близько 1100 прохань відхилено на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

"Нинішня практика прийняття рішень передбачає, що дезертири мають отримувати регулярний міжнародний захист. Крім того, міжнародний захист отримають люди, які будуть призвані до армії та відмовляться від служби, якщо для цього будуть створені умови", - заявили в МВС Німеччини.

Мобілізація в Росії

В Росії через великі втрати в Україні минулого року оголосили про мобілізацію. Через це в країні-агресорі відбувалася паніка серед чоловіків, які за декілька годин скупили авіаквітки до країн, в які можна потрапити без віз. Крім того, на кордонах Грузії, Казахстану та інших сусідніх з Росією країнах були великі затори через масову втечу чоловіків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

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