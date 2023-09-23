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Германия предоставила статус беженца 90 российским уклонистам

Суббота 23 сентября 2023 17:57
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Германия предоставила статус беженца 90 российским уклонистам Фото: Германия предоставила статус беженца 90 российским уклончанам (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину около 3500 россиян призывного возраста обратились к правительству Германии о получении убежища. На сегодня удовлетворено лишь 90 таких ходатайств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) на данный момент приняло решение по более чем 1500 заявлениям граждан России.

При этом около 1100 прошений отклонено на основании Дублинского соглашения, которое обязывает мигрантов подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС.

"Нынешняя практика принятия решений предусматривает, что дезертиры должны получать регулярную международную защиту. Кроме того, международную защиту получат люди, которые будут призваны в армию и откажутся от службы, если для этого будут созданы условия", - заявили в МВД Германии.

Мобилизация в России

В России из-за больших потерь в Украине в прошлом году объявили о мобилизации. Из-за этого в стране-агрессоре происходила паника среди мужчин, которые за несколько часов скупили авиабилеты в страны, в которые можно попасть без виз. Кроме того, на границах Грузии, Казахстана и других соседних с Россией странах были большие пробки из-за массового бегства мужчин.

Не так давно Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

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