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Німеччина може виділити додаткові кошти на зброю для України, - Пісторіус

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що уряд країни виділить додаткові кошти на постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами Пісторіуса, переговори про збільшення поточного бюджету для допомоги Україні на 2024 рік у розмірі 7,5 млрд євро є "багатонадійними" та, швидше за все, будуть завершені до кінця тижня. 

"Тоді ми будемо говорити про значну суму в сотні мільйонів євро", - зазначив німецький міністр.

Починаючи з саміту НАТО в липні цього року, Пісторіус попереджав, що мільярди, які раніше були передбачені в бюджеті на військову підтримку України, були значним чином використані або виділені за цільовим призначенням. Через що він кілька разів закликав публічно вчергове збільшити бюджет на цей рік. 

Водночас міністр оборони Німеччини не відповів, скільки саме грошей виділить федеральний уряд для допомоги Україні. За даними видання Spiegel, Міноборони сподівається отримати менше ніж пів мільярда євро.

Допомога Україні від Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина з початку повномасштабної війни передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Європи.

Зокрема, Берлін надав українським військовим системи ППО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інші види озброєнь.

Востаннє Німеччина оголошувала про новий пакет військової допомоги Україні у травні. Тоді до нього також увійшло озброєння на 500 млн євро, зокрема ракети для IRIS-T.

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