Німеччина може виділити додаткові кошти на зброю для України, - Пісторіус

За словами Пісторіуса, переговори про збільшення поточного бюджету для допомоги Україні на 2024 рік у розмірі 7,5 млрд євро є "багатонадійними" та, швидше за все, будуть завершені до кінця тижня.

"Тоді ми будемо говорити про значну суму в сотні мільйонів євро", - зазначив німецький міністр.

Починаючи з саміту НАТО в липні цього року, Пісторіус попереджав, що мільярди, які раніше були передбачені в бюджеті на військову підтримку України, були значним чином використані або виділені за цільовим призначенням. Через що він кілька разів закликав публічно вчергове збільшити бюджет на цей рік.

Водночас міністр оборони Німеччини не відповів, скільки саме грошей виділить федеральний уряд для допомоги Україні. За даними видання Spiegel, Міноборони сподівається отримати менше ніж пів мільярда євро.