Германия может выделить дополнительные средства на оружие для Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус надеется, что правительство страны выделит дополнительные средства на поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По словам Писториуса, переговоры об увеличении текущего бюджета для помощи Украине на 2024 год в размере 7,5 млрд евро "многообещающими" и, скорее всего, будут завершены до конца недели.
"Тогда мы будем говорить о внушительной сумме в сотни миллионов евро", - отметил немецкий министр.
Начиная с саммита НАТО в июле этого года, Писториус предупреждал, что миллиарды, ранее предусмотренные в бюджете на военную поддержку Украины, были значительно использованы или выделены по целевому назначению. Из-за чего он несколько раз призвал публично в очередной раз увеличить бюджет на этот год.
В то же время, министр обороны Германии не ответил, сколько именно денег выделит федеральное правительство для помощи Украине. По данным издания Spiegel, Минобороны надеется получить менее полумиллиарда евро.
Стоит отметить, что Германия начала полномасштабной войны передала Украине наибольшее количество военной помощи среди всех стран Европы.
В частности, Берлин предоставил украинским военным системы ПВО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 и другие виды вооружений.
В последний раз Германия объявляла о новом пакете военной помощи Украине в мае. Тогда в него также вошло вооружение на 500 млн евро, в том числе ракеты для IRIS-T.
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