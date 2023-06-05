Німеччина може переглянути позицію щодо постачання Україні винищувачів

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав Пісторіус.

Міністр також відкинув можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я б не повірив", - додав глава Міноборони Німеччини.

F-16 для України

В середині травня прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте заявили про роботу над створенням коаліції винищувачів для нашої країни. До того ж низка союзників підтвердили своє бажання приєднатись до ініціативи.

Президент США Джо Байден під час саміту G7 також заявив про підтримку спільних зусиль щодо підготовки військових на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не планує брати участі в майбутніх постачаннях літаків Україні, оскільки не має F-16 літаків у своєму розпорядженні.

Пізніше повідомлялося, що Німеччина може допомогти Україні в рамках "коаліції винищувачів", попри відсутність F-16 в Бундесвері. Водночас для цього необхідне рішення політиків.