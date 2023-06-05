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Германия может пересмотреть позицию по поставке Украине истребителей

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поводу возможной поставки Украине современных западных истребителей. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью DW, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", - сказал Писториус.

Министр также исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.

По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", - добавил глава Минобороны Германии.

F-16 для Украины

В середине мая премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о работе по созданию коалиции истребителей для нашей страны. К тому же, ряд союзников подтвердили свое желание присоединиться к инициативе.

Президент США Джо Байден в ходе саммита G7 также заявил о поддержке совместных усилий по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не планирует участвовать в будущих поставках самолетов Украине, поскольку не располагает F-16 самолетами в распоряжении.

Позже сообщалось, что Германия может помочь Украине в рамках "коалиции истребителей", несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере. В то же время, для этого необходимо решение политиков.

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