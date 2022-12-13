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Німеччина може надати Україні тепловози

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Крім того, федеральний уряд хоче надати Україні ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу.

"Гроші самі по собі не захищають від замерзання та смерті від спраги, і саме тому така важлива конкретна технічна допомога. Нам потрібні не тільки кошти, нам потрібні генератори, трансформатори та кабелі. Ці пожертвування в натуральній формі так само важливі", - пояснила Бербок. .

Раніше повідомлялося, що країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 мільярда доларів для проходження зими.

Також ми писали, що Швейцарія виділить Україні близько 100 мільйонів доларів на екстрену гуманітарну допомогу, яка буде спрямована на функціонування енергетичної інфраструктури.

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