ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає мільярд доларів для проходження зими, - Шмигаль

Новость на русском →
Париж, Вівторок 13 грудня 2022 16:09
Україна отримає мільярд доларів для проходження зими, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 мільярда доларів для проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.

"Наш результат конференції – близько 500 млн доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, та ще близько 500 млн доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Франція виділить 125 мільйонів євро на генератори, LED-лампи та технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС. Іспанія надасть 163 одиниці різного обладнання для підстанцій, Канада – 50 освітлювальних веж для ремонту енергоб'єктів у нічний час.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ своїми ракетними атаками намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "ураження Європи".

Президент попереджав, що відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що РФ готується до них і може вдарити будь-коли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Вторгнення Росії до України
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу