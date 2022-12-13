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Швейцарія виділить для України майже 100 млн доларів допомоги: подробиці

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Вівторок 13 грудня 2022 15:39
Швейцарія виділить для України майже 100 млн доларів допомоги: подробиці Фото: Швейцарія виділить для України майже 100 млн доларів допомоги (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія виділить Україні майже 100 мільйонів доларів для екстреної гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

"Ми потрібні Україні. Після Лугано та Берліна Франція бере на себе реконструкцію України", - йдеться у повідомленні.

Кассіс зазначив, що Швейцарія інвестує 100 мільйонів доларів для екстреної гуманітарної допомоги для зустрічі з зимою. Також він додав, що його країна буде інвестувати у відновлення енергетичних об'єктів, шкіл та медичних закладів наступного року.

"Солідарність з українським народом", - додав президент Швейцарії.

Нагадаємо, що Швейцарія станом на 25 листопада заморозила фінансові активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків (7,94 млрд доларів) в рамках санкцій проти Росії з метою покарати Москву за її вторгнення в Україну, повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Федеральний уряд Швейцарії виділить 100 млн франків на допомогу Україні. Ці кошти направлять на термінове відновлення енергетичної інфраструктури та вирішення кризових гуманітарних питань.

Швейцарія розширила санкційний список проти Росії через причетність у підготовці та проведенні псевдореферендумів на окупованих територіях України.

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