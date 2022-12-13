Германия может предоставить Украине тепловозы

Правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Деньги сами по себе не защищают от замерзания и смерти от жажды, и именно поэтому так важна конкретная техническая помощь. Нам нужны не только средства, нам нужны генераторы, трансформаторы и кабели. Эти пожертвования в натуральной форме так же важны", - пояснила Бербок.

Кроме того, федеральное правительство хочет предоставить Украине еще 50 миллионов евро в качестве зимней помощи.

Ранее сообщалось, что страны Запада в рамках конференции анонсировали выделение Украине 1 миллиарда долларов для прохождения зимы.

Также мы писали, что Швейцария выделит Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи, которая будет направлена на функционирование энергетической инфраструктуры.

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