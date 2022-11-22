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Німеччина має бути готовою захищати свою територію - міністерство оборони

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Німеччина, Вівторок 22 листопада 2022 01:31
Німеччина має бути готовою захищати свою територію - міністерство оборони Фото: Німеччина має бути готовою до потенційної війни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німеччина має бути готовою до захисту своєї території у разі розширення війни Росії проти України.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Так, журналісти попросили її прокоментувати заяву генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну. На це Ламбрехт заявила, що Німеччина захищатиме Німеччину та територію НАТО.

"Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити", - сказала вона.

Ламбрехт також впевнена, що у разі такої ситуації, сили Альянсу допоможуть Німеччині у захисті своїх територій.

Нагадаємо, що парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки.

Також раніше повідомлялось, що Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot. Комплекси бажають встановити на кордоні з Україною.

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