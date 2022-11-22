Німеччина має бути готовою захищати свою територію - міністерство оборони

Німеччина має бути готовою до захисту своєї території у разі розширення війни Росії проти України.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на DW .

Так, журналісти попросили її прокоментувати заяву генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну. На це Ламбрехт заявила, що Німеччина захищатиме Німеччину та територію НАТО.

"Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити", - сказала вона.

Ламбрехт також впевнена, що у разі такої ситуації, сили Альянсу допоможуть Німеччині у захисті своїх територій.

