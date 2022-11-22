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Германия должна быть готова защищать свою территорию, - Министерство обороны

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Германия, Вторник 22 ноября 2022 01:31
Германия должна быть готова защищать свою территорию, - Министерство обороны Фото: Германия должна быть готова к потенциальной войне (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия должна быть готова к защите своей территории в случае расширения войны России против Украины.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Так, журналисты попросили его прокомментировать заявление генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну. Ламбрехт заявила, что Германия будет защищать Германию и территорию НАТО.

"Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны понять", - сказала она.

Ламбрехт также уверена, что в случае такой ситуации силы Альянса помогут Германии в защите своих территорий.

Напомним, что парламент Германии намерен выделить до 100 млрд. евро на закупку нового вооружения и военной техники.

Также ранее сообщалось, что Польша приняла предложение о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.

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