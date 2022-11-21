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Виділить до 100 млрд євро. Німеччина стрімко нарощує закупівлю зброї

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Берлін, Понеділок 21 листопада 2022 16:06
Виділить до 100 млрд євро. Німеччина стрімко нарощує закупівлю зброї Фото: Німеччина стрімко збільшує закупівлю зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відділ закупівель працює на повну потужність. Тільки найближчими днями на затвердження до нижньої палати парламенту для затвердження надійдуть контракти на 25 млн євро", - зазначив представник Бундестагу.

Декілька джерел повідомили, що Німеччина щосили намагається збільшити оборонні закупівлі або навіть просто замінити зброю та боєприпаси, які вона передала Україні, після того як канцлер Олаф Шольц пообіцяв виділити 100 мільярдів євро на приведення збройних сил на повну бойову готовність.

Німеччина також активно обговорює можливість передачі Польщі нових комплексів ППО Patriot для захисту свого повітряного простору.

Нагадаємо, що Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot. Комплекси бажають встановити на кордоні з Україною.

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