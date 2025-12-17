Німеччина купить українські дрони та оплатить 200 САУ "Богдана", - Шмигаль

Зазначимо, що Шмигаль за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" запевнив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання. При цьому потреби України для оборони у 2026 році Шмигаль оцінив у 120 млрд доларів, половину з яких Україна хоче отримати від партнерів.

Додамо, що до цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що Німеччина передала українським захисникам ще дві системи Patriot, постачання яких були анонсовані ще в серпні.