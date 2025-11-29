Німеччина інвестує мільярди в гвинтівки, дрони та ШІ-системи, - Bloomberg

Німеччина готується затвердити великий пакет військових закупівель, що включає контракти на зброю, техніку і сучасні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
Німецький парламент наступного тижня планує розглянути та схвалити виділення 2,9 млрд євро на реалізацію 11 контрактів, пов'язаних із модернізацією озброєння.
У запиті Міністерства оборони вказано купівлю до 250 тис. штурмових гвинтівок G95 виробництва Heckler & Koch на суму 765 млн євро, а також серію договорів щодо безпілотників, ракет і додаткового оснащення для армії.
Керівництво Німеччини підкреслює, що країна має намір сформувати найбільшу в Європі армію серед країн НАТО, спираючись на інвестиції в нові технології, системи спостереження та озброєння.
Серед можливих виконавців виділено Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а також стартапи Quantum Systems і Helsing, які активно розвивають безпілотні платформи.
Міністерство має намір замовити у Rheinmetall Soldier Electronics 250 тис. лазерних модулів для гвинтівок на 490 млн євро, а Mercedes Benz розраховує отримати контракт на постачання майже 1800 військових позашляховиків вартістю 379 млн євро.
Окремий договір передбачає закупівлю 191 тис. військових гарнітур на суму 346 млн євро.
У проєкт включено купівлю до 750 тактичних розвідувальних дронів Quantum Systems вартістю 85 млн євро. Крім того, міністерство пропонує укласти договір на створення платформи штучного інтелекту для моніторингу східного флангу НАТО.
У конкурсі беруть участь два консорціуми, що об'єднують Airbus Defence & Space, Quantum Systems, Helsing і Arx Robotics. Також розглядається закупівля ракет Kongsberg для винищувачів F-35, що оцінюється в 445 млн євро.
Нагадуємо, що Німеччина активно просуває оновлення своїх збройних сил, роблячи ставку на розвиток безпілотних платформ і цифрових рішень, які розглядаються як важлива основа для посилення бойових спроможностей і підвищення готовності армії в середньостроковій перспективі.
Зазначимо, що Україна розраховує на збільшення далекобійних спроможностей своїх сил оборони, тоді як Німеччина узгоджує додаткові поставки та формує план подальшої підтримки.