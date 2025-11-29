Германия инвестирует миллиарды в винтовки, дроны и ИИ-системы, - Bloomberg

Германия готовится утвердить крупный пакет военных закупок, включающий контракты на оружие, технику и современные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Немецкий парламент на следующей неделе планирует рассмотреть и одобрить выделение 2,9 млрд евро на реализацию 11 контрактов, связанных с модернизацией вооружения.
В запросе Министерства обороны указана покупка до 250 тыс. штурмовых винтовок G95 производства Heckler & Koch на сумму 765 млн евро, а также серия договоров по беспилотникам, ракетам и дополнительному оснащению для армии.
Руководство Германии подчеркивает, что страна намерена сформировать крупнейшую в Европе армию среди стран НАТО, опираясь на инвестиции в новые технологии, системы наблюдения и вооружение.
Среди возможных исполнителей выделены Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы Quantum Systems и Helsing, которые активно развивают беспилотные платформы.
Министерство намерено заказать у Rheinmetall Soldier Electronics 250 тыс. лазерных модулей для винтовок на 490 млн евро, а Mercedes Benz рассчитывает получить контракт на поставку почти 1800 военных внедорожников стоимостью 379 млн евро.
Отдельный договор предусматривает закупку 191 тыс. военных гарнитур на сумму 346 млн евро.
В проект включена покупка до 750 тактических разведывательных дронов Quantum Systems стоимостью 85 млн евро. Кроме того, министерство предлагает заключить договор на создание платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО.
В конкурсе участвуют два консорциума, объединяющие Airbus Defence & Space, Quantum Systems, Helsing и Arx Robotics. Также рассматривается закупка ракет Kongsberg для истребителей F-35, что оценивается в 445 млн евро.
Напоминаем, что Германия активно продвигает обновление своих вооруженных сил, делая ставку на развитие беспилотных платформ и цифровых решений, которые рассматриваются как важная основа для усиления боевых возможностей и повышения готовности армии в среднесрочной перспективе.
Отметим, что Украина рассчитывает на увеличение дальнобойных возможностей своих сил обороны, тогда как Германия согласовывает дополнительные поставки и формирует план дальнейшей поддержки.