Германия инвестирует миллиарды в винтовки, дроны и ИИ-системы, - Bloomberg

Фото: немецкий военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Германия готовится утвердить крупный пакет военных закупок, включающий контракты на оружие, технику и современные технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Германия расширяет военные закупки

Немецкий парламент на следующей неделе планирует рассмотреть и одобрить выделение 2,9 млрд евро на реализацию 11 контрактов, связанных с модернизацией вооружения.

В запросе Министерства обороны указана покупка до 250 тыс. штурмовых винтовок G95 производства Heckler & Koch на сумму 765 млн евро, а также серия договоров по беспилотникам, ракетам и дополнительному оснащению для армии.

Руководство Германии подчеркивает, что страна намерена сформировать крупнейшую в Европе армию среди стран НАТО, опираясь на инвестиции в новые технологии, системы наблюдения и вооружение.

Подрядчики и ключевые позиции закупок

Среди возможных исполнителей выделены Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы Quantum Systems и Helsing, которые активно развивают беспилотные платформы.

Министерство намерено заказать у Rheinmetall Soldier Electronics 250 тыс. лазерных модулей для винтовок на 490 млн евро, а Mercedes Benz рассчитывает получить контракт на поставку почти 1800 военных внедорожников стоимостью 379 млн евро.

Отдельный договор предусматривает закупку 191 тыс. военных гарнитур на сумму 346 млн евро.

Разработка ИИ и новые беспилотники

В проект включена покупка до 750 тактических разведывательных дронов Quantum Systems стоимостью 85 млн евро. Кроме того, министерство предлагает заключить договор на создание платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО.

В конкурсе участвуют два консорциума, объединяющие Airbus Defence & Space, Quantum Systems, Helsing и Arx Robotics. Также рассматривается закупка ракет Kongsberg для истребителей F-35, что оценивается в 445 млн евро.

Напоминаем, что Германия активно продвигает обновление своих вооруженных сил, делая ставку на развитие беспилотных платформ и цифровых решений, которые рассматриваются как важная основа для усиления боевых возможностей и повышения готовности армии в среднесрочной перспективе.

Отметим, что Украина рассчитывает на увеличение дальнобойных возможностей своих сил обороны, тогда как Германия согласовывает дополнительные поставки и формирует план дальнейшей поддержки.

