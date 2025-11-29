Германия инвестирует миллиарды в винтовки, дроны и ИИ-системы, - Bloomberg

Германия расширяет военные закупки

Немецкий парламент на следующей неделе планирует рассмотреть и одобрить выделение 2,9 млрд евро на реализацию 11 контрактов, связанных с модернизацией вооружения.

В запросе Министерства обороны указана покупка до 250 тыс. штурмовых винтовок G95 производства Heckler & Koch на сумму 765 млн евро, а также серия договоров по беспилотникам, ракетам и дополнительному оснащению для армии.

Руководство Германии подчеркивает, что страна намерена сформировать крупнейшую в Европе армию среди стран НАТО, опираясь на инвестиции в новые технологии, системы наблюдения и вооружение.

Подрядчики и ключевые позиции закупок

Среди возможных исполнителей выделены Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы Quantum Systems и Helsing, которые активно развивают беспилотные платформы.

Министерство намерено заказать у Rheinmetall Soldier Electronics 250 тыс. лазерных модулей для винтовок на 490 млн евро, а Mercedes Benz рассчитывает получить контракт на поставку почти 1800 военных внедорожников стоимостью 379 млн евро.

Отдельный договор предусматривает закупку 191 тыс. военных гарнитур на сумму 346 млн евро.

Разработка ИИ и новые беспилотники

В проект включена покупка до 750 тактических разведывательных дронов Quantum Systems стоимостью 85 млн евро. Кроме того, министерство предлагает заключить договор на создание платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО.

В конкурсе участвуют два консорциума, объединяющие Airbus Defence & Space, Quantum Systems, Helsing и Arx Robotics. Также рассматривается закупка ракет Kongsberg для истребителей F-35, что оценивается в 445 млн евро.