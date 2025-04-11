Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Так, новим є створення ще однієї так званої "коаліції можливостей", яка стосується РЕБ.

Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:

забезпечення власної комунікації;

розвідка і порушення комунікацій противника;

захист від дронів;

ефективність власних систем озброєння.

"Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу", - наголошується в повідомленні німецького Міноборони.

У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.

"Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників", - констатують німецькі військові у пресрелізі.