Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется

Для поддержки Украины была создана новая "коалиция возможностей", касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще 10 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Германии.
Так, новым является создание еще одной так называемой "коалиции возможностей", которая касается РЭБ.
Эта коалиция дополняет существующие восемь коалиций возможностей. Она была создана Германией и 10 партнерами для расширения возможностей Украины в следующих областях:
"Полученные знания также будут использованы в дальнейшем развитии возможностей Бундесвера", - отмечается в сообщении немецкого Минобороны.
В министерстве отмечают, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, а также гражданского населения.
"Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников", - констатируют немецкие военные в пресс-релизе.
11 апреля в Брюсселе проходит очередная встреча "Рамштайн". На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.
В частности, на данный момент уже известно, что во время сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявлена поддержка Киеву в размере более чем 21 млрд евро (23,85 млрд долларов).
Так, Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot. Также новый пакет помощи объявили Эстония и Великобритания.
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