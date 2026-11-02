Німеччина і Британія шукають ракети до Patriot для України в запасах союзників

"Ситуація, як ви бачите, складна. Зі США надходить мало поповнень щодо систем Patriot і відповідних керованих ракет. Наше виробництво PAC-2 GEM-T у Німеччині лише розпочинається", - пояснив німецький міністр.

Так Пісторіус відповів на запитання, чи можуть союзники терміново передати Україні ракети до Patriot зі своїх запасів, як пропонував президент Володимир Зеленський. За словами міністра, це питання обговорювали й минулого тижня в Парижі на зустрічі міністрів оборони п'яти європейських країн.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайн, має відбутися 17 листопада в Брюсселі. До цього часу Берлін і Лондон сподіваються підготувати дорожню карту для інших партнерів, які можуть допомогти Україні з ППО найближчим часом.

Стрітінг зі свого боку розповів, що Британія теж вивчає можливості додаткової допомоги і працює над залученням інших союзників.