Германия и Британия ищут ракеты к Patriot для Украины в запасах союзников

Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины, потому что США поставляют мало систем Patriot и ракет к ним. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Ситуация, как вы видите, сложная. Из США поступает мало пополнений в отношении систем Patriot и соответствующих управляемых ракет. Наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается", - пояснил немецкий министр.

Так Писториус ответил на вопрос, могут ли союзники срочно передать Украине ракеты Patriot из своих запасов, как предлагал президент Владимир Зеленский. По словам министра, этот вопрос обсуждался и на прошлой неделе в Париже на встрече министров обороны пяти европейских стран.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, должно состояться 17 ноября в Брюсселе. К этому времени Берлин и Лондон надеются подготовить дорожную карту для других партнеров, которые могут помочь Украине в ПВО в ближайшее время.

Стритинг со своей стороны рассказал, что Великобритания тоже изучает возможности дополнительной помощи и работает над привлечением других союзников.