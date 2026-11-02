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Германия и Британия ищут ракеты к Patriot для Украины в запасах союзников

23:24 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Германия и Британия ищут ракеты к Patriot для Украины в запасах союзников Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
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Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины, потому что США поставляют мало систем Patriot и ракет к ним. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Ситуация, как вы видите, сложная. Из США поступает мало пополнений в отношении систем Patriot и соответствующих управляемых ракет. Наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается", - пояснил немецкий министр.

Так Писториус ответил на вопрос, могут ли союзники срочно передать Украине ракеты Patriot из своих запасов, как предлагал президент Владимир Зеленский. По словам министра, этот вопрос обсуждался и на прошлой неделе в Париже на встрече министров обороны пяти европейских стран.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, должно состояться 17 ноября в Брюсселе. К этому времени Берлин и Лондон надеются подготовить дорожную карту для других партнеров, которые могут помочь Украине в ПВО в ближайшее время.

Стритинг со своей стороны рассказал, что Великобритания тоже изучает возможности дополнительной помощи и работает над привлечением других союзников.

Заседание Рамштайна 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут Британия и Германия. Украина придет на него с конкретной просьбой: министр обороны Евгений Хмара призвал партнеровпередать 10% своих запасов перехватчиков, в том числе ракет Patriot и IRIS-T. Украина контрактует за счет кредита ЕС.

Из США ракеты тоже поступают медленно. Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Хегсета о ракетах для Patriot и NASAMS. А одобренные в конце октября Госдепом 500 ракет PAC-3 могут начать поступать всего через несколько лет.

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