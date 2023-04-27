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Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ

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Четвер 27 квітня 2023 15:18
Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ Фото: Прапор Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина веде переговори щодо обмеження експорту хімікатів до Китаю, які використовуються для виробництва напівпровідників. У Берліні вирішили активізувати зусилля щодо скорочення своєї економічної взаємодії з Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ця пропозиція є частиною пакета заходів, які обговорює уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца та які припинять доступ Китаю до товарів та послуг, необхідних для виробництва передових напівпровідників", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg пише, що якщо такий крок буде реалізований, він обмежить німецькі компанії, такі як Merck KGaA та BASF, від продажу деяких своїх напівпровідникових хімікатів до Китаю.

Шольц став займати більш рішучу позицію щодо Пекіну, оскільки канцлер намагається знайти баланс між підтримкою величезних економічних інтересів Німеччини в Китаї та проблемами національної безпеки та прав людини.

"Але відносини між Європою та Китаєм погіршуються, особливо після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін оголосили про безмежну дружбу за кілька тижнів до того, як Кремль вирішив розв'язати війну проти України", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Німеччина працює над новою зовнішньою політикою щодо Китаю, яка буде спрямована на зниження залежності Берліна від Пекіна щодо сировини, акумуляторів і напівпровідників.

Палата представників США одноголосно прийняла законопроєкт, згідно з яким Китай мають позбавити статусу "країни, що розвивається" у міжнародних організаціях.

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