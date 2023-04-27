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Германия хочет ограничить экспорт химикатов для производства полупроводников в Китай, - СМИ

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Четверг 27 апреля 2023 15:18
Германия хочет ограничить экспорт химикатов для производства полупроводников в Китай, - СМИ Фото: Флаг Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия ведет переговоры по ограничению экспорта химикатов в Китай, которые используются для производства полупроводников. В Берлине решили активизировать усилия по сокращению своего экономического взаимодействия с Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это предложение является частью пакета мер, обсуждаемых правительством канцлера Германии Олафом Шольцем и которые прекратят доступ Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что если такой шаг будет реализован, он ограничит немецкие компании, такие как Merck KGaA и BASF от продажи некоторых своих полупроводниковых химикатов в Китай.

Шольц стал занимать более решительную позицию по Пекину, поскольку канцлер пытается найти баланс между поддержкой огромных экономических интересов Германии в Китае и проблемами национальной безопасности и прав человека.

"Но отношения между Европой и Китаем ухудшаются, особенно после того, как лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин объявили о безграничной дружбе за несколько недель до того, как Кремль решил развязать войну против Украины", - пишет Bloomberg.

Напомним, что Германия работает над новой внешней политикой по Китаю, которая будет направлена на снижение зависимости Берлина от Пекина по сырью, аккумуляторам и полупроводникам.

Палата представителей США единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должен лишить статуса "развивающейся страны" в международных организациях.

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