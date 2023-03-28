США прийняли рішення позбавити Китай статусу "країни, що розвивається"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Таким чином, держсекретар має домагатися зміни статусу КНР з країни, що розвивається, на країну з доходом вище середнього, країну з високим рівнем доходу або розвинену країну для міжнародних організацій, до складу яких входять як США, так і Китай.

До того ж, держсекретар має працювати над тим, щоб Китай не отримував преференційного ставлення або допомоги в рамках організації через те, що він має статус країни, що розвивається.

"Китайська Народна Республіка є другою за величиною економікою у світі, на яку припадає 18,6 відсотка світової економіки. Розмір їхньої економіки поступається лише економіці Сполучених Штатів. До Сполучених Штатів ставляться як до розвиненої країни, і КНР також повинна так розглядатися", - сказав представник Палати представників Янг Кім.

РБК-Україна повідомляло, що американо-китайські відносини погіршилися до рівня 50-річної давності.

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