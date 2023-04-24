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Німеччина хоче, аби Китай пояснив позицію щодо суверенітету пострадянських країн

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Берлін, Понеділок 24 квітня 2023 14:47
Німеччина хоче, аби Китай пояснив позицію щодо суверенітету пострадянських країн Фото: Німеччина закликає Китай пояснити свою позицію після заяви посла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина закликає Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських країн після заяви посла у Франції Лу Шайе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер. Він зазначив, що заява китайського посла викликала здивування у Німеччині.

"Ми з великим подивом прийняли до відома заяву посла Китаю на французькому телебаченні, тим більше, що ці заяви не відповідають відомій нам позиції Китаю", - заявив речник.

Він додав, що Берлін очікує від Пекіна пояснення своєї позиції щодо країн, які раніше входили до складу СРСР.

"Оскільки Російська Федерація та інші держави, що виникли в результаті розпаду Радянського Союзу, визнали одна одну як суверенні держави в межах своїх існуючих кордонів, суверенітет і територіальна цілісність цих держав є непорушними", - наголосив представник МЗС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Висловлювання китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні. Після розголосу у Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

При цьому в МЗС Франції та країн Балтії викликали послів Китаю, аби ті пояснили позицію Пекіна.

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