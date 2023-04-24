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Германия хочет, чтобы Китай объяснил позицию по суверенитету постсоветских стран

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Берлин, Понедельник 24 апреля 2023 14:47
Германия хочет, чтобы Китай объяснил позицию по суверенитету постсоветских стран Фото: Германия призывает Китай объяснить свою позицию после заявления посла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия призывает Китай объяснить свою позицию по суверенитету бывших советских стран после заявления посла во Франции Лу Шайе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер. Он отметил, что заявление китайского посла вызвало удивление в Германии.

"Мы с большим удивлением приняли к сведению заявление посла Китая на французском телевидении, тем более что эти заявления не соответствуют известной нам позиции Китая", - заявил спикер.

Он добавил, что Берлин ожидает от Пекина объяснения своей позиции по странам, ранее входившим в состав СССР.

"Поскольку Российская Федерация и другие государства, возникшие в результате распада Советского Союза, признали друг друга как суверенные государства в пределах своих существующих границ, суверенитет и территориальная целостность этих государств незыблемы", - подчеркнул представитель МИД.

Что этому предшествовало

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик. Также он заявил, что Крым был "российский сначала".

Высказывания китайского дипломата резко раскритиковали в Европе и Украине. После огласки в Китае удалили скандальное интервью и подчеркнули, что уважают суверенитет всех стран.

При этом в МИД Франции и стран Балтии вызвали послов Китая, чтобы те объяснили позицию Пекина.

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